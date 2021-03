Covid: a Cagliari riapre prima palestra ma altre rimangono chiuse: “Noi ci teniamo alla salute dei nostri atleti e rispettiamo le regole”

La prima palestra non all’aperto che riapre in Italia dopo mesi di lockdown è in un luogo storico: sotto le tribune dello stadio Amsicora, il campo che ospitò le prodezze di Gigi Riva.

Nonostante la Sardegna sia zona bianca, non è ancora arrivata l’ordinanza della Regione che disciplina la riapertura di piscine e palestre e così l’imprenditore Marco Isola ha deciso di aprire.

“Siamo pronti a rispettare i nuovi provvedimenti locali – spiega all’ANSA – ma abbiamo ritenuto legittimo aprire sulla base del Dpcm, tanto più che il provvedimento nazionale prevede anche gli allegati che disciplinano le modalità di riapertura”

Nel mentre tutte le altre palestre in Sardegna hanno deciso di tenere chiuso e in molti si chiedono se la scelta di Isola si legittima e c’è chi come la Forma Kalaris ha pubblicato un video sui social dove avverte i propri iscritti: “Noi ci teniamo alla salute dei nostri atleti… Proprio per questo motivo rispettiamo le regole”