Ha utilizzato per la preparazione di polpette e altri alimenti a basa di carne delle uova non idonee al consumo umano perché avevano i gusci scheggiati. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas durante una ispezione all’interno di una macelleria a Cagliari.

Il titolare è stato denunciato per “detenzione finalizzata alla vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”. I carabinieri del Nas hanno sequestrato 150 uova di gallina, quasi 18 chili di preparati a base di carne e 1,6 chili di polpette già pronte, per un valore complessivo di 100 euro.