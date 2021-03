Non si sono limitati a truffare un operaio, intascando la caparra di un trattore senza poi consegnarlo, ma hanno anche tentato di estorcere alla vittima altro denaro, minacciandolo di utilizzare i suoi dati per commettere altri reati. Protagonisti della vicenda un 20enne e un 36enne di Crotone e un 44enne di Cosenza, che sono stati denunciati dai carabinieri di Villacidro per truffa aggravata e tentata estorsione. Vittima un giovane operaio di Villacidro.

I tre, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, avevano messo in vendita online un trattore che in realtà non avevano. Nella rete è caduto l’operaio che ha versato 500 euro di caparra, poi come richiesto dai truffatori ha inviato copia dei suoi documenti, pensando che servissero per il passaggio di proprietà. Ma i truffatori lo hanno ricattato, chiedendogli altri 500 euro, altrimenti avrebbero usato i suoi dati per commettere reati. La vittima si è rivolta ai carabinieri, denunciando quanto stava accadendo.

I militari hanno ricostruito i movimenti di denaro e sono risaliti ai numeri di cellulare dei calabresi, rintracciandoli e denunciandoli.