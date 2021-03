Le dosi del lotto ABV2856 del vaccino anti-Covid AstraZeneca sono state distribuite in tutta Italia e l’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso oggi, in via precauzionale, di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale.

L’allarme è arrivato a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi avvenuti in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto indicato.