Chiesta in appello la conferma della sentenza per il crac Sept, la società dell’ex sindaco di Carloforte, Marco Simeone, condannato in primo grado a 9 anni per bancarotta. L’azienda specializzata nella produzione di vernici con sede a Cagliari era fallita nel 2010 con un buco di quasi 15 milioni di euro. Insieme a Simeone erano stati condannati a due e mezzo l’ex presidente della Regione Ugo Cappellacci (Fi) e l’avvocato Dionigi Scano, a 4 anni Luigi e Maria Simeone, a 2 anni Stefano Fercia e a un anno Elisabetta Morello, Oscar Gibellini, Antonello Melis e Riccardo Pissard.

Oggi il vice procuratore Sergio De Nicola ha chiesto alla Corte, presieduta dal giudice Giovanni Lavena, di confermare l’intera sentenza di primo grado, ma di tener conto delle prescrizioni già maturate che potrebbero influire pesantemente sulle condanne più basse. Il 4 maggio la parola passerà alle difese degli imputati principali.