CAGLIARI

Cagliari senza gli squalificati Lykogiannis e Pavoletti per la sfida di domenica contro la Juventus. Per la sostituzione dell’esterno e dell’attaccante l’allenatore Leonardo Semplici sta pensando allo spostamento di Nandez a sinistra (con inserimento di Zappa a destra) e all’inserimento dal 1′ di Simeone. Più difficili le soluzioni Asamoah e Cerri. Quasi impossibile il rientro in campo di Walukiewicz e Sottil, entrambi ancora in fase di recupero.

JUVENTUS

La Juventus perde di nuovo Demiral, fermato da una lesione muscolare che lo terrà fuori per circa tre settimane, ma ritrova De Ligt: a Cagliari, l’olandese farà coppia con Bonucci. Possibile un turno di riposo per Alex Sandro, con Bernardeschi che potrebbe agire da terzino sinistro. Bentancur è ancora out causa Covid, a centrocampo il tecnico può scegliere tra Rabiot, Arthur, McKennie e il giovane Fagioli. Per voltare pagina dopo l’eliminazione dalla Champions, Ronaldo cercherà il riscatto insieme a Morata nel reparto avanzato.