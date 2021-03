Nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 marzo, un 86enne è uscito con il suo cane per una passeggiata nelle campagne di Domusnovas, ma in serata, non vedendolo rientrare, i familiari hanno chiamato le forze dell’ordine.

Subito sono scattate le ricerche con l’intervento dei carabinieri di Iglesias insieme ai Vigili del fuoco e al Soccorso Alpino.

L’anziano, infreddolito e spaventato, è stato ritrovato dopo diverse ore di ricerca, l’uomo aveva difficoltà a camminare ed è stato caricato su una barella e trasportato, con la tecnica della portantina, sino all’ambulanza base fuoristrada e infine affidato alle cure della medicalizzata del 118 giunta da Iglesias.