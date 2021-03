Nuovo guasto all’acquedotto Coghinas 2 interessato da un intervento di manutenzione straordinaria da parte dell’Enas, Ente acque della Sardegna. Cinque città – Sassari, Porto Torres, Stintino, Tergu e Castelsardo – sono senz’acqua da ieri sera. Durante i lavori, infatti, è stata riscontrato un guasto di notevole entità in località La Ciaccia: la riparazione da parte di Enas richiederà non meno di 48 ore e di conseguenza resteranno disalimentati i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo al servizio anche di Tergu.

In un primo momento era bloccata anche l’alimentazione verso il potabilizzatore di Pedra Maiore al servizio di Santa Maria Coghinas, Trinità d’Agultu, Badesi e Viddalba, ma successivamente i tecnici di Enas sono riusciti a ripristinare la fornitura evitando ulteriori disservizi in questi centri. Gli operatori di Abbanoa hanno approntato un piano di emergenza per garantire un servizio sostitutivo con autobotti in tutti i Comuni interessati.

Sono già mobilitati 17 mezzi, ma sono in corso le procedure d’urgenza per reperire ulteriori autocisterne. Sarà data priorità alle strutture sensibili (ospedali, case di riposo, etc.) e alla creazione di punti di approvvigionamento per i cittadini nei siti concordati con le amministrazioni locali. Tutte le squadre di Abbanoa, sia i tecnici nei potabilizzatori sia gli operatori di rete, sono mobilitati. Per la città di Sassari è stata aumentata la produzione di acqua potabile dal potabilizzatore Abbanoa del Bidighinzu mentre su Alghero è stata attivato il collegamento con il Cuga.