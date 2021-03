I poliziotti del Commissariato di Tortolì (Nu) hanno effettuato controlli su tutto il territorio Ogliastrino. Nell’ambito di questa attività a Tertenia, hanno notato una donna con diversi precedenti di Polizia tra i quali tentata estorsione e danneggiamento a seguito di incendio, mentre camminava con un uomo, sino a quel momento sconosciuto.

I diversi servizi predisposti si sono conclusi nella giornata di ieri quando i poliziotti, raccolti elementi utili che facevano ritenere che la coppia celasse all’ interno della propria abitazione delle armi clandestine, dopo aver cinturato lo stabile, hanno effettuato una minuziosa perquisizione domiciliare nel corso della quale è stato trovato, nascosto in un armadio della camera da letto, un fucile semiautomatico calibro 12 con matricola abrasa.

I due sono stati arrestati e su disposizione del pm di turno, ristretti nel proprio domicilio in attesa del processo di convalida. Ulteriori indagini verranno eseguite sull’ arma per verificare se sia stata utilizzata in episodi delittuosi commessi sul territorio sardo.