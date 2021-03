Gli agenti della Questura di Cagliari, nell’ambito del contrasto al gioco d’azzardo e dell’intensificazione dei controlli per il rispetto delle regole per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, hanno eseguito in queste settimane una serie di controlli presso locali e bar siti nell’area Metropolitana.

Ad Ussana (Su) hanno ispezionato un bar al cui interno vi era una sala giochi regolarmente segnalata, ma funzionante nonostante il divieto previsto dall’attuale normativa. Per questo il titolare, un 54enne di Sestu, è stato sanzionato per oltre 400 euro di multa.

Dagli approfondimenti svolti dagli esperti della Polizia Amministrativa sulle apparecchiature, inoltre, gli è stata comminata una sanzione amministrativa di oltre 65.000 euro perché permetteva ai propri clienti l’utilizzo di 5 apparecchiature da gioco totalmente irregolari e non collegate telematicamente con i Monopoli di Stato e di 1 totem, ovvero un apparecchio che permette il gioco su piattaforme on line. Tutte le apparecchiature elettroniche sono state sequestrate.