I carabinieri di Cagliari-Villanova hanno arrestato in flagranza per furto in abitazione, un 26enne algerino senza fissa dimora. Lo straniero, intorno alle 17 di ieri pomeriggio si è introdotto nel cortile di un’abitazione in Via Firenze di proprietà di un libero professionista ed ha sottratto, dopo aver rotto la catena di sicurezza, due biciclette e un paio di pantaloni stesi ad asciugare, per poi allontanarsi.

Immediatamente intervenuti sul posto grazie a una telefonata al 112, i carabinieri lo hanno rintracciato e bloccato a breve distanza. Il valore della refurtiva ammonta a circa 450 euro. L’uomo era montato su una bici e con qualche difficoltà tentava di condurre le due bici in parallelo, attirando fra l’altro l’attenzione dei passanti per il complesso equilibrio col quale cercava di procedere.

E’ stato proprio un cittadino curioso ad attivare la centrale dei carabinieri con una telefonata nella quale aveva espresso perplessità sulla provenienza delle due bici del tutto simili, condotte in maniera goffa dall’algerino.