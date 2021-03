Stamattina i Carabinieri di Villasimius (Su) hanno arrestato un 21enne di Sestu, già agli arresti domiciliari a Villasimius in esecuzione ad un decreto del Tribunale di Cagliari che ha disposto la custodia in carcere, a seguito delle violazioni documentate dai carabinieri. Il 21enne era stato sorpreso dai militari a Villasimius in Via del Mare, all’interno dell’Ufficio Postale, mentre violava di gli obblighi della misura alla quale era sottoposto.

In realtà era stato regolarmente autorizzato dalla competente Autorità Giudiziaria ad uscire di casa, dalle 7,45 di quel giorno per il tempo strettamente necessario per prendere alle 8:10, nella via Cagliari di Villasimius, il pullman Arst che lo avrebbe condotto a Cagliari, dove era convocato per un’udienza a suo carico.

Di fatto però egli non aveva ottemperato alla facoltà concessagli di lasciare il luogo di detenzione esclusivamente per presenziare al dibattimento e recarsi presso il Tribunale di Cagliari nelle modalità prescritte. Aveva invece utilizzato il “permesso” attribuitogli per andarsene in giro. L’arrestato dopo la notifica del provvedimento e la redazione dei relativi verbali, è stato portato nel carcere di Uta.