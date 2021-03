Questa mattina, i carabinieri, al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Tempio Pausania e condotte dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e del Reparto Territoriale di Olbia, con la collaborazione della Compagnia di Latina, hanno arrestato due uomini in concorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che avevano fatto arrivare in Sardegna 10 chili di marijuana con un normale corriere, all’insaputa dell’autotrasportatore fermato l’agosto scorso al suo sbarco al porto di Olbia con il carico di droga.

Secondo i riscontri dei carabinieri, i due, un 45enne sardo e un 43enne di Pontinia, gestivano un giro di droga dal basso Lazio a Olbia, usando una tecnica collaudata: portavano a mezzo corriere dei pacchi da far recapitare in diverse regioni da ditte di traslochi e di autotrasporti, risultate completamente ignare del traffico di stupefacenti. In particolare il giorno del sequestro, avvenuto il 18 agosto 2020, il carico di marijuana era destinato alla Lombardia, in Brianza, dove ci sarebbe stato un complice in un bar ad accoglierlo e a provvedere allo smercio. Il 45enne sardo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Bancali, mentre il laziale è stato rinchiuso nella casa circondariale di Latina.