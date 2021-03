Altri 84 casi di variante inglese sono stati riscontrati dopo le analisi effettuate sui tamponi positivi dagli operatori dell’Aou di Cagliari nel laboratorio del Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato.

Trentadue sono stati rilevati a Cagliari, 12 a Sarroch (finita sotto la lente della sanità per il numero di casi rispetto alla popolazione), 5 rispettivamente a Iglesias, Dolianova e Selargius, due rispettivamente a Settimo San Pietro, Monserrato, Quartucciu e Capoterra, altri due in luoghi non indicati e infine uno rispettivamente a Sinnai, Armungia, Decimomannu, Assemini, Villa San Pietro, Ussana, Soleminis, San Giovanni Suergiu, Laconi e Gonnosfanadiga.