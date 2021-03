La Sardegna, in zona bianca per la seconda settimana consecutiva, si avvia senza mutare colore verso la terza settimana, anche se i numeri della curva epidemiologica mostrano un leggero aumento, sebbene sempre al di sotto delle soglie definite dalla cabina di regia.

Secondo i dati della bozza del monitoraggio dell’Iss, la Sardegna mostra un indice di trasmissibilità (Rt puntuale) pari a 0.89 nella settimana tra l’1 e il 7 marzo, mentre in quella precedente l’Rt era allo 0.67. In lieve risalita anche l’incidenza dei casi per 100mila abitanti, 31.89 rispetto al 27,36 di fine febbraio. Salgono, anche se di poco, i nuovi casi segnalati nella settimana: sono 514 rispetto ai 441 della rilevazione precedente. Resta bassa comunque la classificazione complessiva di rischio e ben al di sotto le soglie critiche le percentuali dei posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive e nei reparti di medicina (entrambe al 12%).

Intanto nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 106 nuovi contagi (42.258 il numero totale dall’inizio dell’emergenza). In totale sono stati eseguiti 839.588 tamponi, per un incremento complessivo di 4.297 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna dunque un tasso di positività dell’2,4%. Si registrano anche tre nuovi decessi (1.192 in tutto). Sono 177, invece, i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+3), mentre sono 22 (-1) i pazienti in terapia intensiva. E dalle analisi effettuate sui tamponi positivi dagli operatori dell’Aou di Cagliari nel laboratorio del Policlinico “Duilio Casula” sono emersi altri 84 casi di variante inglese, di cui 32 rilevati a Cagliari.

Per quanto riguarda i vaccini, è la palestra dell’Istituto di Istruzione Superiore Francesco Ciusa di Nuoro il grande hub destinato, a partire dalla prossima settimana, alla campagna di vaccinazione di massa dell’Assl di Nuoro.

Si tratta del secondo centro vaccinale che apre in Sardegna dopo quello della Fiera di Cagliari. A breve dovrebbero aprire anche altri punti individuati presso il Palasport a Oristano, la Fiera Promocamera a Sassari e l’ex sede dell’Audi a Olbia.