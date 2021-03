Oggi all’Hotel Grillo di Nuoro il Consiglio Generale della Fns Cisl Sardegna ha eletto il nuovo Segretario Generale. A causa del raggiungimento del limite di età ed a seguito di un breve periodo di reggenza, Nino Manca, riconfermato Consigliere di Amministrazione nell’Ente di Assistenza dei Vigili del Fuoco e Coordinatore Nazionale della Fns, dopo 34 anni di impegno e passione nella compagine sindacale della Cisl nei Comparti Soccorso e Sicurezza ha lasciato l’incarico.

La riunione si è svolta alla presenza del Segretario Generale della Cisl Sarda Gavino Carta, del Segretario Generale Ust di Nuoro Maria Luisa Ariu, del Segretario Generale Nazionale della Fns Massimo Vespia e del Segretario Nazionale Mattia D’Ambrosio. Il Consiglio Generale ha eletto all’unanimità Giovanni Villa nuovo Segretario Generale Regionale. Il Consiglio Generale ha poi eletto Gianfranco Marteddu e Luciano Pileri rispettivamente Segretario Generale Aggiunto e Segretario Regionale. Villa, 49 anni di Bitti, sposato e padre di una figlia, è entrato nella Polizia penitenziaria nel 1993. Dal 1998 delegato sindacale, inizialmente nella Funzione Pubblica Cisl Polizia Penitenziaria dal 2009 nella FNS.

“Ringrazio Nino, amico e maestro, per quanto ha fatto e quanto vorrà continuare a fare. La sua esperienza sindacale non va persa anzi, sono convinto che continuerà a collaborare con la segreteria regionale nonostante i suoi impegni romani vista la sua riconferma a consigliere presso l’Ente dell’Opera Nazionale di Amministrazione dei Vigili del Fuoco. Ho e abbiamo bisogno di persone capaci e di esperienza sindacale come Nino”, ha detto il neo segretario generale Giovanni Villa.

“La mia nomina a segretario generale regionale – ha aggiunto Villa – è un ulteriore stimolo a far meglio. Come sempre al primo posto ci sono gli iscritti e la sfida più grande è e sarà quella di migliorare le condizioni contrattuali e lavorative dei vigili del fuoco e della Polizia Penitenziaria. I lavoratori dei comparti soccorso e sicurezza – continua Villa – devono essere messi in condizione di lavorare al meglio e con una retribuzione dignitosa ed in questo sosterremo fortemente l’azione sindacale della segreteria nazionale. Il soccorso e la sicurezza sono pilastri fondamentale nel vivere quotidiano del cittadino e vanno quindi garantiti e per farlo il governo e l’opposizione, nazionale e regionale, non possono girare lo sguardo dall’altra parte quando chiediamo una maggiore attenzione alle nostre problematiche. Ai vertici regionali – conclude Villa – delle nostre amministrazioni di riferimento dico questo: noi ci siamo e siamo pronti, come sempre, al confronto costruttivo per migliorare tutte quelle situazioni malfatte e danneggianti vigili del fuoco e polizia penitenziaria”.