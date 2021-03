Si è barricato in casa, ha minacciato gli anziani genitori e quando sono arrivati i carabinieri si è ferito con una coltellata alla gola. È accaduto ieri sera in una abitazione a Cagliari. Protagonista un 46enne con problemi psichici, attualmente ricoverato all’ospedale Brotzu in gravi condizioni.

Il 46enne in un momento di forte agitazione ha minacciato i genitori, cercando di barricarsi in casa. Il padre è riuscito a fuggire, facendo scattare l’allarme. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri. I militari sono riusciti a entrare nell’abitazione mentre il 46enne si trovava in una stanza con la madre. L’uomo impugnava un coltello e minacciava di ferirsi e ferire la mamma.

I militari dell’Arma sono riusciti a bloccarlo dopo aver spruzzato contro di lui dello spray al peperoncino. Durante queste fasi il 46enne si è inflitto una coltellata alla gola ed è stato subito soccorso dai medici del 118 e trasportato in ospedale. La madre non ha riportato ferite.