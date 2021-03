Si rischiano il furto dati personali, ordini eseguiti e spediti altrove e il conto corrente azzerato Attenti alle fregature! “In queste ore, ci spiega Davide Costa, l’informatico sanlurese che ha esportato il suo programma Sardu in tutto il mondo, sta arrivando a tanti utenti arrivata una mail da parte di un’organizzazione criminale “pseudoAmazon”, con lo scopo di rubare dati e identità digitale”.

Il testo della mail è questo: “Vi informiamo che da oggi aggiungeremo un nuovo livello di sicurezza ai nostri servizi. In totale sicurezza, si prega di seguire le istruzioni di seguito: E aggiorna tutte le informazioni richieste. Ti ricordiamo inoltre che non avrai accesso ai servizi che forniamo finchè non avrai terminato questo passaggio.

Servizio Clienti Amazon.it” “Andando ad analizzare – spiega Davide Costa – passando sul mouse “senza cliccare” sul pulsante “Accedi” ai servizi online (freccia nera) possiamo vedere in basso a sinistra l’indirizzo del sito che aprirà (freccia rossa). Facile notare che niente ha a che fare con Amazon”.

E’ vero che non possono vedere il numero della carta di credito o della ricaricabile, ma possono comunque effettuare ordini e recapitarli in qualsiasi parte del mondo a nostra insaputa svuotando il conto o il credito. Si raccomanda quindi prudenza per evitare di vedersi il conto corrente azzerato o la nostra identità utilizzata da un’altra persona.