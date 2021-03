I poliziotti del Commissariato di Lanusei, insieme agli agenti del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale, hanno arrestato in flagranza di reato un ventenne disoccupato di Elini (Nu), con l’accusa di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacente.

La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare 63 grammi di marijuana divisa in dosi e pronta allo spaccio, due bilancini di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento e 2.200 euro, in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’ attività di spaccio. Nell’abitazione del giovane, inoltre, sono state trovate munizioni di vario calibro, un borsello contenente arnesi da scasso, un passamontagna e una foto-trappola.

L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto è ha disposto l’applicazione della misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.