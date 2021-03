Due persone, la cui identità non è stata ancora resa nota, sono morte in seguito ad un’incidente stradale in cui è rimasta coinvolta la Fiat Panda su cui viaggiavano.

Ancora non è chiara la dinamica dell’impatto, si sa solo che due auto si sono scontrate lungo la statale 125 Orientale Sarda in uscita da Olbia verso Arzachena. Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono all’opera vigili del fuoco, polizia locale di Olbia e carabinieri.

I soccorsi si sono rivelati inutili, i due sono morti sul colpo.