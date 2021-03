Un servizio coordinato finalizzato al controllo delle misure di contenimento per il Covid-19 è stato organizzato per ieri sera a Sassari, Ossi e Muros dalla Compagnia dei Carabinieri di Sassari che hanno controllato 71 persone e 15 attività commerciali. Ad Ossi (Ss) è stato sanzionato il titolare di un bar, due titolari di rispettivi bar di Muros tutti per aver permesso la consumazione di bevande oltre l’orario consentito dal Dpcm del 2 marzo scorso.

Un cittadino del Bangladesh, titolare di un negozio di oggettistica a Sassari, è stato multato per la violazione di alcune norme come l’assenza di dispositivi per l’igienizzazione, mentre la titolare di un bar di Sassari ha preso una multa per aver consentito la consumazione al tavolo a piu’ di 4 persone non conviventi.

Altre quattro persone per non aver fatto uso delle mascherine nei luoghi diversi dalle private abitazioni come previsto.