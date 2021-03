Nucleare: sit-in antimilitaristi in porto a Cagliari

No al nucleare nel porto di Cagliari. È il messaggio lanciato questa mattina davanti al Comando Militare della Marina in viale Colombo a Cagliari nel corso del sit-in organizzato dalle associazioni “Sardegna Pulita e Donne Ambiente Sardegna”. Una iniziativa – spiegano i promotori – “per attirare l’attenzione sul sottovalutato pericolo rappresentato dalla disponibilità del porto di Cagliari ad ospitare unità navali militari a propulsione nucleare”.

Tutto- come è stato sottolineato negli interventi al megafono- in nome della pace: “È l’occasione – spiegano gli antimilitaristi- per riflettere sui motivi che impediscono alla popolazione civile dell’area metropolitana di conoscere il Piano Particolareggiato di Emergenza in caso di incidente nucleare, piano che deve essere reso pubblico dalla Prefettura, per essere davvero utile superando ogni ragion di Stato e quindi anche il segreto militare.

Altri porti italiani fra quelli “nucleari”, il Piano lo hanno reso pubblico applicando il fondamentale principio di prevenzione”.