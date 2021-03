Un agente della polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Massama a Oristano è stato ricoverato in ospedale dopo che gli era stato somministrato il vaccino AstraZeneca. La somministrazione è avvenuta lunedì scorso, insieme ad altri agenti in servizio all’interno del carcere. Giovedì l’agente ha accusato dei problemi e in via precauzionale è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Oristano.

Le sue condizioni, comunque, non sarebbero preoccupanti e sono in via di miglioramento. Nessun altro poliziotto che in questa settimana si è sottoposto al vaccino ha accusato disturbi.