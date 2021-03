Grave incidente stradale questa sera a Cagliari in via Curie, dobe una Ford Fiesta, guidata da una 41enne, residente in provincia, si è scontrata con una Volkswagen Tiguan condotta da una 47enne residente a Cagliari.

A seguito dell’urto la Volkswagen Tiguan dopo un testacoda è dinita sopra una vettura in sosta.

La conducente della Fiesta, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al Policlinico, mentre la passeggera della Fiesta, una 42enne cagliaritana, e la conducente della Tiguan sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu .

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge