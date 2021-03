Oggi non si gareggia in Coppa America. L’assenza di vento ha indotto gli organizzatori ad annullare le regate 7 e 8 previste per oggi, dopo tanti posticipi dell’ora di partenza.

Luna Rossa e Te Rehutai torneranno al campo di gara lunedì per la settima e ottava regata. Le previsioni meteo per lunedì e martedì sono favorevoli. A causa del vento troppo debole, la partenza della sfida tra Luna Rossa e Te Rehutai, gara 7 della finale di America’s Cup in corso nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) era stata rinviata, si sperava per qualche minuto. Lunedì si riparte dal 3-3 maturato sabato dopo la terza giornata di regate, ma il vento è ancora inferiore ai 6,5 nodi previsti dal regolamento per poter dare il via. Si gareggia al meglio delle 13 regate: vince la coppa la prima che ne vince sette.

E’ stata snervante l’attesa che si alzasse un pò di vento nella baia di Auckland. Gli equipaggi di Luna Rossa e Te Rehutai aspettavano, come gli appassionati e gli organizzatori. La partenza della settima regata di Coppa America è stata posticipata di minuto in minuto, ma le previsioni meteo non sembravano molto buone. “Non c’è molto da fare, se non c’è vento bisogna restare calmi e concentrati”, aveva detto Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa. “Abbiamo una finestra di due ore, quindi è più facile aspettare. Alle Olimpiadi ci sono finestre anche di 6-7 ore. Qui è tutto più breve e quindi più semplice restare concentrati per questo periodo”. Bruni intervistato dagli organizzatori dell’America’s Cup aveva ricvolto anche un saluto speciale a Patrizio Bertelli, imprenditore e ad del gruppo Prada e soprattutto ‘padre’ di Luna Rossa: “Amiamo Bertelli è un marinaio davvero appassionato. Gli piacciono tutte le barche, navigare a 360°. Mi rivedo in queste sensazioni. Penso che sarà nervoso in questi giorni, come lo siamo noi. Con lui di solito ci mandiamo diversi messaggi dopo le regate, quando riesce ci chiama. Gli piacerebbe moltissimo essere qui, ma i suoi affari sono a casa”.