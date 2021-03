Un focolaio di variante inglese al Covid-19 è stato scoperto nel comune di San Gavino Monreale, nel sud Sardegna. Lo riporta lo stesso sindaco del paese, Carlo Tomasi.

“Si avvisa la cittadinanza che, in seguito alla scoperta di un focolaio di ‘variante inglese’ del Covid-19, tutti coloro che hanno partecipato in data 27/02/2021 alle esequie della defunta Signora Farci Caterina sono pregati in maniera assoluta di non frequentare luoghi pubblici, ambulatori, negozi e chiese”, si legge nella nota del Comune. “Si invitano i cittadini interessati a contattare il Centro Operativo Comunale allo 07093749211 o al 07093749238 per prenotare un tampone” prosegue la nota. “Si richiede agli stessi di rimanere a casa, tenendo monitorata la temperatura e la sintomatologia del coronavirus. Il tampone verrà effettuato in data 15/03/2021 presso il poliambulatorio della Assl Sanluri, in via Bologna 13 (munirsi della Tessera Sanitaria)”.

Enrica Massa