Un 41enne è stato allontanato dalla casa familiare per aver aggredito e minacciato il padre e la madre. All’uomo, già indagato per maltrattamenti in famiglia, è stato quindi notificato dai carabinieri di Selargius il provvedimento di allontanamento e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai genitori, di 78 e 68 anni.

Il provvedimento del Gip di Cagliari arriva dopo le denunce scattate nei confronti del 41enne per aver maltrattato in più occasioni i genitori. In un caso sono anche intervenuti i carabinieri per calmarlo.