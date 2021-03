Cagliari, piazza San Domenico lurida e ferita dopo i bagordi di ieri notte

Ancora grandi segnali di inciviltà a Cagliari. Dopo il nostro video girato al Bastione di Saint Remy e pubblicato il 7 marzo scorso, oggi riceviamo e pubblichiamo questo filmato girato stamani in Piazza San Domenico dopo una notte di alcol e incivili bagordi. Per delicatezza non pubblichiamo i tre tipi di residui fisiologici depositati senza scrupolo in ogni angolo e addirittura sulla soglia di alcuni portoncini.

Inutile pure riportare il logico e comprensibile il malcontento dei residenti, costretti a vivere notti bianche e puzzolenti. Non siamo e non vogliamo essere bacchettoni, ma questi sono atti di inciviltà che non meritano nessuna scusa.