“Fare presto e in fretta”. È l’appello della deputata Mara Lapia, capogruppo alla Camera della componente Centro Democratico, che torna a far sentire la propria voce sui numeri del piano vaccinale che si registrano in Sardegna nelle ultime ore, chiedendo ad Ats e Regione di fare presto con la somministrazione delle dosi.

“Su 183mila dosi giunte sull’isola – dichiara Lapia – quelle somministrate alle fasce prioritarie sono appena il 73%. Numeri che lasciano la Sardegna ultima in classifica, a dispetto di tutte le altre regioni italiane, con una campagna vaccinale che ha raggiunto appena il 2,6% della popolazione totale. Continuiamo a registrare ritardi ingiustificati in un momento drammatico per tutto il paese. In questa fase – prosegue la parlamentare – è necessario vaccinare le persone fragili, dando loro priorità e mettendo in campo un piano di vaccinazioni con obiettivi chiari e target ben definiti che siano in grado di proteggere i cittadini più vulnerabili. Una pianificazione e un’accelerazione della campagna che sia capace di portare la nostra regione, insieme al Paese, verso una nuova normalità. E’ prioritario dunque potenziare la campagna di vaccinazione proposta dal Governo, finalizzata a coprire le persone più a rischio quali gli over 65, pazienti affetti da patologie gravi e quelli interessati da multimorbilità. Il raggiungimento di tali obiettivi e di risultati in tempi rapidi potrà concretizzarsi solo attraverso uno sforzo collettivo, logistico, sociale e politico. Gli sforzi di immunizzazione nei confronti delle categorie fragili porterebbero al sostanziale abbattimento degli indicatori di mortalità, rendendo possibile l’allentamento delle misure di contenimento, e l’avvio della fase di ripartenza”, conclude Lapia.