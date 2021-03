L’Enas, Ente Acque della Sardegna, ha comunicato di aver completato la riparazione dell’acquedotto Coghinas 2 nel pomeriggio. I tecnici dell’Ente stanno ora procedendo con le manovre graduali di riempimento della condotta che arriva fino al potabilizzatore di Truncu Reale a Sassari: operazioni che eseguiranno con la massima cautela per evitare insidiosi sbalzi di pressione che potrebbero causare ulteriori rotture. L’Enas ha stimato di poter nuovamente rifornire il potabilizzatore nelle prime ore della mattina di domani.

L’impianto di Truncu Reale entrerà a regime durante la mattinata consentendo di iniziare a riempire nuovamente i serbatoi cittadini e quindi ridare acqua alle utenze. Sarà un’operazione che richiederà diverse ore prima di stabilizzarsi. Non è escluso che nella notte di domani siano necessarie chiusure notturne per recuperare i livelli dei serbatoi, indispensabili per consentire di dare pressione a tutta la rete idrica cittadina. Soltanto a Sassari si tratta di rimettere in pressione oltre duecento chilometri di tubature ormai completamente vuote dopo i quattro giorni di emergenza. Resteranno mobilitate tutta la notte e tutto la giornata di domani le squadre degli operatori di rete e dei tecnici dei potabilizzatori per riportare a pieno regime l’intero sistema idrico di Sassari, Porto Torres, Stintino e Castelsardo.