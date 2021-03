Al termine di brevi indagini, i carabinieri di Carbonia (Su) hanno denunciato per evasione un 44enne disoccupato residente nella città sulcitana, conosciuto dai militari per pregresse vicende giudiziarie.

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, così come disposto da un’ordinanza del Tribunale di Cagliari del 1 marzo 2021, la scorsa notte, durante un controllo, non è stato trovato in casa, in violazione degli obblighi impostigli dal citato provvedimento.