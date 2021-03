Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Cagliari hanno arrestato un 24enne cagliaritano che ieri sera ha tentato di rapinare una donna, dopo essere stato bloccato da un cittadino egiziano, accorso in suo aiuto.

Sono stati dei passanti a chiedere aiuto alla Polizia chiamando il 113, accorgendosi che un giovane era riuscito a bloccare e a trattenere l’autore di una rapina nei confronti di una donna, alla quale lo stesso aveva tentato di strappare la borsetta. I poliziotti hanno messo definitivamente in sicurezza il rapinatore che era ancora trattenuto dal giovane cittadino egiziano, rassicurando allo stesso tempo la vittima, visibilmente agitata e spaventata e prestandole le dovute cure richiedendo anche l’intervento del personale del 118.

Gli Agenti, anche sulla base delle testimonianze, raccolte hanno ricostruito la dinamica del fatto: la donna stava rincasando e mentre cercava di aprire il portone di casa, un uomo ha cercato di strapparle la borsetta facendola cadere a terra. Il giovane cittadino egiziano, che si trovava poco distante, sentendo le urla disperate della donna e vedendola a terra ancora sopraffatta dall’uomo, si è precipitato per interrompere l’azione dell’aggressore, riuscendo con non poca fatica da immobilizzarlo sino all’arrivo della polizia.

L’aggressore, già noto agli agenti della Polizia di Stato per i suoi precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per tentata rapina. Stamattina sarà presentato all’udienza direttissima.