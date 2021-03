Alitalia rinnova la sua offerta di voli in Continuità Territoriale da Roma e Milano verso Alghero, Cagliari e Olbia e viceversa, per volare fino al 28 ottobre 2021. “Alitalia – si legge in un comunicato – garantisce quindi voli giornalieri con la Sardegna su tutte le sei rotte in Continuità Territoriale dai tre aeroporti sardi: Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate, Olbia-Roma Fiumicino, Olbia-Milano Linate, Alghero-Roma Fiumicino, Alghero-Milano Linate”.

Per quanto riguarda il regime tariffario dei voli in Continuità Territoriale, fino al 14 giugno 2021 sarà in vigore un’unica tariffa per i voli diretti, sia per residenti sia per non residenti in Sardegna. Dal 15 giugno al 15 settembre saranno invece disponibili due diversi schemi tariffari, uno per i residenti e l’altro per i non residenti nell’isola.

Dal 16 settembre al 28 ottobre, tornerà valida la tariffa unica sui voli diretti. Nel prezzo del biglietto è compreso il trasporto di 3 bagagli, due in cabina – un bagaglio con un peso fino a 8 Kg ed una piccola borsa – ed un bagaglio grande da stiva con un peso fino a 23 kg e la scelta del posto a bordo è gratuita.