Aprono due hub vaccinali a Olbia, uno all’ospedale Giovanni Paolo II (dal 16 al 20 marzo) e uno nell’ex salone Audi sulla sopraelevata della strada statale 125 Orientale Sarda (dal 23 al 24 marzo). A renderlo noto il sindaco della città della Gallura, Settimo Nizzi, spiegando che gli ultraottantenni residenti saranno vaccinati con il vaccino Pfizer-BioNTech in base al calendario e all’organizzazione studiati dal Servizio igiene pubblica della Asl in collaborazione con l’amministrazione comunale. I pazienti sono stati convocati in ordine alfabetico e al momento della somministrazione del vaccino sarà fatto firmare loro un modulo di consenso informato in cui sono indicati rischi e benefici del vaccino.

“In accordo con la dott.ssa Giuseppina Meloni, responsabile del servizio igiene pubblica della Asl, siamo pronti a procedere con la vaccinazione dei nostri concittadini ultraottantenni. Entro la fine della settimana prossima saranno tutti vaccinati, un grande passo avanti per proteggere i nostri anziani. Si proseguirà subito dopo con l’immunizzazione delle altre fasce della popolazione”, ha spiegato il sindaco.