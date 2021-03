Nessun ritorno al 100% in presenza nelle scuole della Sardegna. Con una nuova ordinanza, il presidente della Regione Christian Solinas proroga l’attività didattica in presenza da un minimo di 50% fino a un massimo del 75% per le scuole superiori di tutta l’Isola con validità fino al 6 aprile, salvo ulteriore proroga esplicita o diverse prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus.

Nell’ordinanza del 5 marzo 2021, tale obbligo era riferito solo “per la prima settimana di vigenza”. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.