In Sardegna fino al 6 aprile ristoranti aperti fino alle 23, bar e pub fino alle 21 e coprifuoco dalle 23.30 fino alle 5 del mattino. Con ordinanza emanata in serata il governatore Christian Solinas conferma le misure in vigore già da due settimane, in scadenza oggi, e adottate in occasione del passaggio della Regione in zona bianca.

La validità è su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le zone interdette con ordinanze puntuali dei sindaci.

“Con successive ordinanze – è specificato nel provvedimento – d’intesa con il tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna, potranno essere riaperte, con le necessarie prescrizioni, palestre, scuole di danza (senza contatto), piscine, centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica, musei e luoghi della cultura nelle giornate di sabato e domenica”.

Restano in vigore i divieti di assembramento, il rispetto del distanziamento personale, l’obbligo di utilizzare le mascherine h 24.