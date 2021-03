“Ho deciso in questo periodo di chiusura dei miei saloni situati in zona rossa di andare in Sardegna e organizzare il lavoro in massima sicurezza”. Così Federico Lauri, conosciuto come ‘Federico Fashion Style‘, parrucchiere delle celebrità, annuncia il suo tour nell’Isola, che partirà sabato 20 marzo da Iglesias per concludersi a il 26-27 a Olbia, passando per Quartucciu, Cagliari, Oristano, Alghero e Sassari.

La decisione di Lauri nasce, come lui stesso spiega, dal “bisogno di non dovermi fermare, perché solo quando esprimo la mia arte io sono felice”.

Dopo che il noto parrucchiere ha reso nota l’iniziativa, non sono mancate le critiche sui social da parte di molti sardi e colleghi, che non hanno apprezzato la decisione di stylist di ‘eludere’ le misure restrittive in vigore nel luoghi dove lui vive e lavora.

Ecco alcuni dei commenti degli utenti del web:

“Stai a casa tua“;

“Abbi rispetto per i nostri parrucchieri“;

“Perché venire dalla zona rossa in Sardegna? Evita!“.

“State tranquilli – ha comunque sottolineato Lauri -, chi arriva dalla zona rossa come me deve fare il tampone e iscriversi al portale della Sardegna. Io farò il tampone il giorno prima di partire. State assolutamente tranquille”.