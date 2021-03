Incidente stradale questo pomeriggio al Poetto.

Un Suzuki Burgman, guidato da un 56enne cagliaritano, percorreva via Lungo Saline diretto verso il centro città quando, a pochi metri da via Montecristo, l’uomo ha perso il controllo dello scooter che è rovinato al suolo e dopo aver strisciato per circa 90 metri ha urtato contro una Mercedes classe A condotta da una 46enne e contro un’Audi A3 condotta da 33enne.

Ad avere la peggio il centauro, che è rimasto contuso tanto da dover essere soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al p.s. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Al controllo documentale è emerso che il motociclista non era abilitato alla conduzione di quel tipo di motociclo e pertanto gli è stata ritirata la patente, inoltre è stato sequestrato il veicolo perché privo di copertura assicurativa.

Sul posto era presente la Polizia Locale per i rilievi di legge.