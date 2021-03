E’ stata aggiudicata la gara del Comune di Oristano per la progettazione della riqualificazione del lungomare di Torre Grande. Tra le 12 offerte pervenute, la Commissione comunale di gara ha preso atto dell’offerta economicamente più vantaggiosa proponendo l’aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di professionisti Dodi Moss-Sulmona-Sab che ha proposto un ribasso del 45,45% su un valore stimato per la progettazione di 425mila euro e quindi per un importo di 231mila euro.

Dopo le consuete verifiche di legge si potrà quindi procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera per la quale, l’Unione di Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, unitamente al Comune di Oristano, attraverso i fondi della programmazione territoriale, mette a disposizione 5 milioni 700 mila euro. I tempi a disposizione della progettazione sono di 140 giorni. Il progetto prevede la creazione di un unico percorso ciclo-pedonale che senza soluzione di continuità permetta la fruizione dell’intero sistema territoriale, andando a collegare idealmente la foce del Tirso al porticciolo turistico, consentendo un continuum con l’area dell’Unione dei Comuni del Sinis Terra dei Giganti.

Il percorso collegherà i diversi attrattori del territorio del Comune di Oristano a Cabras, Riola Sardo, Narbolia, Baratili San Pietro e San Vero Milis, interconnettendo nello specifico l’area costiera di Oristano al Sinis e alle borgate marine, rafforzando i servizi turistici legati alle aree ambientali che vengono attraversate ed intese come vettori per la salvaguardia e la valorizzazione degli ecosistemi. Il progetto dal punto di vista economico è il più importante tra quelli presentati dall’Unione dei comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti e dal Comune di Oristano nell’ambito della programmazione territoriale.

“È un’opera di straordinaria importanza per Oristano che la attende da decenni – afferma il sindaco Andrea Lutzu -. Finalmente si può intervenire in maniera organica e radicale per riqualificare l’attrattore turistico più importante della città, punto nevralgico dei flussi turistici della costa occidentale dell’isola”.