Ancora nulla da fare per il via libera del testo unico degli Enti locali che prevede di portare a sei le Province e a due le Città metropolitane. Insomma, la discussione slitta di nuovo e questa volta a martedì prossimo, il 23 marzo. E’ quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo presieduta dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Lo scoglio che la maggioranza non riesce a superare è sempre lo stesso, ossia il commissariamento della Città metropolitana di Cagliari, necessario secondo il presidente della Regione, da evitare invece per Fratelli d’Italia.

Lo scontro è fra due interpretazioni dell’articolo 4 del testo che prevede il passaggio dell’ente da 17 a 71 Comuni: secondo la Giunta, trattandosi di un allargamento dei confini superiore ai due terzi, è giusto commissariare l’attuale sindaco metropolitano Paolo Truzzu; da parte sua FdI – il partito del sindaco – ha presentato un emendamento per garantire che la transizione sia gestita da dalo stesso Truzzu.