Il sindaco Paolo Truzzu, con un’ordinanza, ha disposto la chiusura della scuola primaria di via Meilogu e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi, temporaneamente e in via precauzionale, in attesa delle indagini epidemiologiche, dal 17 al 25 marzo 2021 compreso.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito ad alcuni casi di infezione da Covid 19.

Il primo cittadino ha anche disposto la ripresa delle attività didattiche dell’Istituto di Istruzione Superiore ind. Chimico-Ambientale-Informatico – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “Michele Giua”, anticipando, sulla base delle comunicazioni dell’ATS, la riapertura dello stesso al 18 marzo.