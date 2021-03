Il maltempo non ha fermato l’avvio del progetto di inclusione socio lavorativa “Poetto Pulito”, curato dalla Elan società cooperativa sociale con il supporto del Servizio di Igiene del Suolo, Gestione ambientale del Comune di Cagliari, il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze zona sud, l’Ufficio dei Servizi Sociali per i Minorenni di Cagliari e l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari.

Il progetto è iniziato ieri, con la consegna delle divise, la condivisione del protocollo Covid e le istruzioni sul lavoro da svolgere. Oggi pomeriggio, per cinque degli otto beneficiari del progetto, è iniziata la parte attiva del progetto, con la pulizia della spiaggia del Poetto all’altezza del vecchio Ospedale Marino. In divisa arancione, muniti di guanti e pinza raccoglirifiuti, col supporto di una tutor hanno raccolto e subito differenziato i rifiuti trovati sull’arenile e in mezzo alla vegetazione che separa la spiaggia dalla pista ciclabile. Al termine del pomeriggio di lavoro, interrotto per il sopraggiungere di grandine e pioggia, avevano raccolto due sacchi di rifiuti indifferenziati, altrettanti di plastica e carta, più uno contenente vetro.