Continuano senza sosta i servizi contro lo spaccio degli stupefacenti, ulteriormente intensificati da parte della Polizia di Stato di Cagliari, in tutta l’area metropolitana, dove è più insistente il fenomeno del mercato illegale della droga. In questo contesto nel centro del Comune di Monserrato, nella giornata di ieri i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato un uomo, 48enne, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine condotta dagli Investigatori ha permesso di scoprire che l’uomo detenesse e spacciasse sostanze stupefacentidentro casa propria e per queste ragioni è stato fermato e sottoposto a un controllo, successivamente esteso alla sua dimora. All’interno dell’appartamento, in alcuni contenitori, è stata trovata della marijuana, per un peso di circa 140 grammi, la somma di 140 Euro in contanti ed un bilancino di precisione.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattina di oggi si terrà l’udienza per direttissima.