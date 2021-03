E’ attesa in giornata l’adozione di una nuova ordinanza da parte della Regione Sardegna, unica in zona bianca in tutta Italia, per inasprire i controlli in ingresso nell’Isola per evitare l’assalto alle seconde case per Pasqua, controlli già in vigore da lunedì 8 marzo: si può entrare solo con un certificato di avvenuta vaccinazione anti-Covid o di negatività al tampone, oppure sottoponendosi a un test rapido dopo lo sbarco.

Tuttavia, per evitare che i passeggeri possano sfuggire alle verifiche, il governatore Christian Solinas sta predisponendo un’ulteriore stretta che dovrebbe prevedere l’operatività di tutte le forze in capo alla Regione, dai forestali ai barracelli. Per attuare il nuovo giro di vite dovrebbero entrare in campo anche tutte le forze dell’ordine, come emerge dai ripetuti contatti che la Regione ha avuto in questi giorni con le Prefetture.

Il provvedimento di Solinas è molto atteso, soprattutto in vista delle festività di Pasqua e considerato che sono ammessi gli spostamenti dalle Regioni rosse alle zone bianche di migliaia di proprietari di seconde case non residenti nell’Isola. La questione è al centro del dibattito politico: ieri sera è sfumata in Consiglio regionale la condivisione di un ordine del giorno unitario per chiedere al Governo nazionale di inasprire a sua volta i controlli negli scali di partenza sui quali la Regione sarda non ha alcuna competenza.

La notizia di riferimento: