Con il primo weekend di primavera ha inizio il calendario dei viaggi del Trenino Verde della Sardegna. Nel rispetto delle regole dettate dall’emergenza sanitaria, il primo viaggio prevede, sabato 20 marzo, la riproposizione di quello intrapreso nel 1921 dallo scrittore inglese D.H. Lawrence tra Cagliari e Mandas.

Sulle stesse carrozze storiche, poi, altri tre viaggi a marzo: domenica 21 tra Mandas e Laconi e, nella stessa giornata, tra Macomer e Bosa, mentre domenica 28 è previsto un altro viaggio tra Mandas e Seui. Attraverso paesaggi di grande suggestione, i viaggi, di grande impatto emotivo, sono a numero chiuso con una disponibilità di posti a bordo limitata al 50%.

Dal mese di aprile, consultabili sul sito internet treninoverde.com, i viaggi interesseranno anche le altre linee turistiche ARST che, per l’acquisto dei biglietti, è contattabile attraverso l’indirizzo e-mail: treninoverde@arst.sardegna.it. “E’ una felice occasione – afferma l’Amministratore Unico di ARST Roberto Neroni – per meglio conoscere, sulle storiche carrozze di legno e ottone come cento anni fa, la Sardegna con la sua esplosione di colori primaverili e di apprezzare l’ospitalità delle nostre località dell’interno”.