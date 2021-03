Contributo a favore di persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissime. Proroga dei Progetti disabilità gravissime, priorità 1 e priorità 2. Il Servizio Politiche sociali comunica che la Regione Sardegna (deliberazione Giunta n. 63/12 dell’11 dicembre 2020), ha disposto:

la continuità sino al 31 dicembre 2021 dei Progetti disabilità gravissime, priorità 1 e priorità 2 (esclusivamente per gli ultra 65enni con scheda salute 162/98 con punteggio superiore ai 40), in essere al 31 dicembre 2020, purché nel corso del 2020/21 non siano divenuti beneficiari di altri interventi regionali per la non autosufficienza);

la rivalutazione economica del finanziamento sulla base dell’ISEE socio sanitario 2021 del beneficiario;

la scadenza dei Progetti disabilità gravissime priorità 2 (persone di età sino ai 64 anni) e priorità 3, alla conclusione dei 12 mesi (28 febbraio 2021).

Gli utenti di finanziamenti in proroga dovranno presentare entro il 31 marzo 2021, utilizzando la modulistica dedicata, l’ISEE socio sanitario 2021 trasmettendola alla propria Unità Territoriali di riferimento, via email ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Unità Territoriale 1-4 – sociali.territoriale1@comune.cagliari.it (tel. 070/6777541 e 0706777535);

Unità Territoriale 2 – sociali.territoriale2@comune.cagliari.it (tel. 070/6778906 e 0706778813);

Unità Territoriale 3 – sociali.territoriale3@comune.cagliari.it (tel. 070/6778786 e 0706778785);

Unità Territoriale 5 – sociali.territoriale5@comune.cagliari.it (tel. 070/6778868 e 0706778863);

Unità Territoriale Municipalità di Pirri – sociali.municipalita@comune.cagliari.it (tel. 070/6778905 e 0706778920);

Per informazioni consultare la sezione “Servizi / Salute, benessere e assistenza/ Fondo per la non autosufficienza” del portale istituzionale del Comune di Cagliari. In alternativa, rivolgersi telefonicamente o tramite email all’Unità Territoriali di riferimento.