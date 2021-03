Incidente stamani a San Sperate (Su), dove un bimbo è stato investito mentre andava a scuola. Introno alle 8,20 una Fiat Panda, condotta da una donna di 45 anni del paese del Campidano, mentre procedeva in via Risorgimento, ha investito un ragazzino di 10 anni che si apprestava ad attraversare sulle strisce pedonali.

Il bambino è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato non in pericolo di vita al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti. Sul posto i Carabinieri di San Sperate per gli accertamenti, che comunque non è stato possibile eseguire nella loro completezza perché l’auto era stata spostata dal punto d’impatto.