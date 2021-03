Incidente stradale la notte scorsa in via San Benedetto all’incrocio con via Pergolesi dove una Fiat Stilo condotta da un ragazzo 23enne residente in provincia si è scontrata con un’Audi proveniente dal senso di marcia opposto, guidata da un cittadino cinese 43enne.

Nella circostanza un passeggero minore dell’Audi è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico.

Il conducente della Stilo è risultato senza patente di guida e sanzionato con 5.100 € ed il fermo del veicolo; al conducente dell’Audi è stata applicata la sanzione per aver circolato con patente straniera essendo residente da oltre un anno in Italia e non avendo provveduto agli adempimenti previsti.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge