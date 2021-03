Incidente questa mattina lungo la strada provinciale 2 tra Villamassargia e Iglesias: una persona è stata trasportata con assegnato un codice rosso al Brotzu.

L’incidente stradale è avvenuto all’altezza di Villamassargia, in direzione Carbonia, dove per cause non ancora accertate si sono scontrate due auto e un camion. Una delle persone che si trovava a bordo delle macchine è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata con l’Elisoccorso al Brotzu.

Sul posto, insieme al 118, sono intervenuti i carabinieri di Iglesias e i vigili del fuoco. Il traffico sta subendo rallentamenti.