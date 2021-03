I carabinieri di Cagliari-Sant’Avendrace hanno eseguito un’ordinanza che dispone la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della detenzione in carcere. Il provvedimento è stato emesso dalla Tribunale di Cagliari nei confronti di un 68enne disoccupato di Is Mirrionis e più volte denunciato. L’uomo era evaso diverse volte dai domiciliari come puntualmente documentato dai carabinieri e riferito all’autorità giudiziaria. Al termine degli adempimenti di rito è stato accompagnato al carcere di Uta.

Esattamente negli stessi termini, altrettanto è avvenuto a Serramanna nei confronti di un 43enne noto alle cronache, finito anch’egli ad Uta per non avere saputo resistere alla tentazione di uscire di casa trovandosi agli arresti domiciliari.

Sempre i carabinieri di Cagliari – Sant’Avendrace hanno arrestato, in ottemperanza di un ordine di esecuzione per la sottoposizione al regime di detenzione domiciliare della Procura della Repubblica un 42enne, disoccupato di Is Mirrionis, già gravato da precedenti denunce. Questi, terminate le operazioni di notifica del provvedimento e di redazione dei verbali delle operazioni, è stato riportato a casa in regime di detenzione domiciliare, dovendo scontare la pena di 19 giorni di reclusione per “evasione” dagli arresti domiciliari.